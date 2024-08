Textron Aviation gab heute bekannt, dass die philippinische Zivilluftfahrtbehörde (CAAP) die Musterzulassung für die Cessna SkyCourier Twin Utility Turboprop erteilt hat und damit die Einsatzmöglichkeiten des Flugzeugs in entlegenen Gebieten Südostasiens erweitert. Die erste SkyCourier in der Region eine 19-sitzige Passagiervariante soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 an die Leading Edge Air Services Corporation (LEASCOR), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ACDI Multipurpose Cooperative auf den Philippinen, ausgeliefert werden.

Die Cessna SkyCourier wird von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Die Nachfrage nach der SkyCourier nimmt in der gesamten APAC-Region aufgrund der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit des Flugzeugs weiter zu", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales and Flight Operations bei Textron Aviation. "Die SkyCourier zeichnet sich durch maximale Kabinenflexibilität bei niedrigen Betriebskosten aus und hat sich schnell als hervorragendes Geschäftsinstrument für die Kunden und ihre Missionen erwiesen. Wir freuen uns, diesen großen Meilenstein für das Programm zu feiern."

Die SkyCourier kann von einem einzigen Piloten bedient werden und ist mit einer großzügigen Nutzlastkapazität ausgestattet, was sie zu einer idealen Lösung für Luftfracht-, Passagier- und Spezialmissionen macht. Die SkyCourier ist äußerst anpassungsfähig und kann problemlos so konfiguriert werden, dass sie praktisch jede Mission effektiv erfüllen kann, was eine erhebliche Investitionsrendite ermöglicht. Das Flugzeug verfügt auch über Fähigkeiten zur Unterstützung einer breiten Palette von operativen Aktivitäten in abgelegenen Gebieten.

Die ACDI Multipurpose Cooperative, die größte Genossenschaft auf den Philippinen, dient Angehörigen der gesamten philippinischen Streitkräfte (AFP) und anderen uniformierten Personen. Zu den Mitgliedern gehören aktive Soldaten, Rentner, Reservisten, Zivilangestellte der AFP und andere Uniformierte sowie deren Angehörige. LEASCOR wurde 2016 als Luftcharterunternehmen der Genossenschaft gegründet.

"Wir freuen uns darauf, unterversorgte Gemeinden auf den Philippinen mit der neuen 19-sitzigen SkyCourier-Turboprop-Maschine zu verbinden, die unsere derzeitige Flotte ergänzen wird", sagte Generalmajor Gilbert S. Llanto, Vorsitzender der ACDI MPC. "Sie wird unsere Geschäftsfelder in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Lebensmittel, Luftfahrt, Mobilität und Bauindustrie auf dem gesamten Archipel sicherlich beflügeln."

Über die Cessna SkyCourier

Die Cessna SkyCourier ist ein zweimotoriges Hochdecker-Turboprop-Flugzeug, das eine Kombination aus Leistung und niedrigeren Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Sonderfluggesellschaften bietet. Sie ist sowohl als Frachter- als auch als Passagiervariante erhältlich und kann mit einer Kombi-Konfiguration oder einem Schotter-Kit für maximale Flexibilität ausgestattet werden. Die 19-Passagier-Variante verfügt über Türen für Besatzung und Passagiere, die ein reibungsloses Einsteigen ermöglichen, sowie über große Kabinenfenster für natürliches Licht und Ausblicke. Beide Konfigurationen bieten eine Ein-Punkt-Druckbetankung, um schnellere Umschlagszeiten zu ermöglichen.

Die Frachtervariante ist für die Beförderung von bis zu drei LD3-Containern mit einer beeindruckenden Nutzlast von 6.000 Pfund ausgelegt.

Das Flugzeug wird von zwei an den Flügeln montierten Pratt Whitney PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und ist mit dem McCauley Propeller C779 ausgestattet, einem robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Aluminium-Vierblatt-Propeller mit Vollverdrillung und umkehrbarer Steigung, der die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten steigern soll. Der SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi Avionik betrieben und hat eine maximale Fluggeschwindigkeit von mehr als 200 ktas und eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen mit dem Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., sein kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für seine Kunden zu entwickeln und anzubieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungs-Kolbenmotorflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungssystemen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist auf der ganzen Welt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Training bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen in den Flugzeuglieferplänen oder Stornierungen von Aufträgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

