Die Cessna Skyhawk, das beliebteste einmotorige Flugzeug der Welt, wird 70

Textron Aviation gab heute den zehnten Jahrestag des innovativen Top-Hawk-Programms des Unternehmens bekannt, das Schülern den Zugang zum weltweit beliebtesten Schulflugzeug, der Cessna Skyhawk, ermöglichen soll. Im Rahmen dieses Meilensteins, der mit dem 70. Jahrestag des legendären Flugzeugs im Jahr 2025 zusammenfällt, gehören zu den Teilnehmern United Flight Systems, das Lunken Flight Training Center, Flex Air und VNE Aviation, der erste Empfänger des Programms im Vereinigten Königreich.

Textron Aviation celebrates ten years of Top Hawk program with four new recipients (Photo Credit: Textron Aviation).

Die Cessna Skyhawk wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), entworfen und hergestellt.

"Da in den nächsten zehn Jahren weltweit mehr als 200.000 neue Piloten benötigt werden, ist es unerlässlich, junge Menschen zu unterstützen, die eine Karriere in der Luftfahrt anstreben", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Die Skyhawk bietet den Schülern eine technologisch fortschrittliche Flugtrainingsplattform und stellt sicher, dass die Schüler der Top-Hawk-Organisationen mit hochwertiger Ausrüstung als Grundstein für ihre Karriere ausgestattet sind."

Seit dem Start des Programms im Jahr 2015 hat Textron Aviation fast 50 Cessna Skyhawks an teilnehmende Top-Hawk-Organisationen auf der ganzen Welt vergeben, um die Reise in die Luftfahrt zu fördern und die Branche mit einer soliden Pipeline an qualifizierten Piloten zu unterstützen. Als Top-Hawk-Teilnehmer erhält jede Organisation eine fabrikneue Cessna Skyhawk mit individuellem Branding, die sie für die Dauer des Programms für die Ausbildung von Flugschülern und zur Förderung der Pilotenausbildung bei Flugshows, Luftfahrtwettbewerben und Rekrutierungsveranstaltungen nutzen kann.

Das 70-jährige Jubiläum der Cessna Skyhawk inspiriert die Reise des Fliegens

Die Skyhawk gilt als das Flugzeug der Wahl für die Pilotenausbildung und ist das beliebteste einmotorige Flugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Seit das Flugzeug 1955 zum ersten Mal abhob, wurden mehr als 45.000 Cessna 172-Flugzeuge an Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert eine größere Zahl als bei jedem anderen Flugzeug in der Branche. Die Skyhawk ist für ihre Einfachheit, Robustheit und Zuverlässigkeit bekannt und wurde schnell zum Favoriten bei Flugschulen und Privatpiloten gleichermaßen.

Die einmotorige viersitzige Hochdecker-Skyhawk ist bekannt für ihre Kombination aus modernen Funktionen, darunter die Garmin G1000 NXi-Avionik mit drahtloser Konnektivität, ein Standard-Anstellwinkel-Anzeigesystem und bewährte Zuverlässigkeit. Die Cessna Skyhawk verfügt über eine neue und moderne Innenausstattung mit Funktionen wie Stromanschlüssen für Headsets an jedem Sitz, USB-Ladeanschlüssen und verbesserten Sitzen für mehr Komfort. Das Flugzeug ist außerdem mit McCauleys Aluminium-Festpropeller ausgestattet, der für mehr Zuverlässigkeit und Betriebszeit sorgt, sowie mit einem Lycoming IO-360-L2A-Motor mit 180 PS.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation und Training. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

