Presidential Symposium präsentiert Ergebnisse der Phase 3 von Retifanlimab (Zynyz) bei Plattenepithelkarzinomen (SCAC); Einreichung eines ergänzenden Zulassungsantrags für Biologika (sBLA) bei SCAC bis Ende 2024 geplant

Mündliche Mini-Präsentation zu den ersten Phase-1-Daten eines potenziellen CDK2-Hemmers für Patienten mit CCNE1-Ovarialkarzinom und anderen fortgeschrittenen Krebsarten

Incyte veranstaltet am Samstag, den 14. September 2024, von 13:00 14:30 Uhr ET (19:00 20:30 Uhr MESZ) eine persönliche Analysten- und Investorenveranstaltung, um die wichtigsten Daten des ESMO zu besprechen, einschließlich neuer Ergebnisse aus einem späteren CDK2-Datenschnitt

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem kommenden European Society of Medical Oncology (ESMO) Congress 2024, der vom 13. bis 17. September in Barcelona stattfindet, wichtige Daten aus seinem Onkologie-Portfolio präsentieren wird.

Die Daten auf dem ESMO unterstreichen die Fortschritte in unserem gesamten Onkologie-Portfolio und das Potenzial, Patienten zu helfen, bei denen zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten benötigt werden. Im Rahmen eines Presidential Symposiums werden neue, entscheidende Ergebnisse der Phase-3-Studie POD1UM-303/InterAACT2 zu Retifanlimab (Zynyz) für die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms (SCAC) vorgestellt. Die POD1UM-303-Daten werden den bis Ende 2024 geplanten Antrag auf eine ergänzende Biologics License Application (sBLA) für Retifanlimab bei SCAC unterstützen", sagte Dr. Pablo Cagnoni, President, Head of Research and Development, Incyte. "Wir werden auch neue Daten zu INCB123667 vorstellen, einem potenziellen CDK2-Inhibitor, der unserer Meinung nach das Potenzial hat, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und als Grundlage für die Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs und anderen Krebsarten zu dienen."

Einzelheiten zu den für die Präsentation auf der ESMO angenommenen Abstracts:

Presidential Symposium

Retifanlimab (PD-1)

POD1UM-303/InterAACT2: Phase 3 Study of Retifanlimab With Carboplatin-Paclitaxel (C-P) in Patients (Pts) With Inoperable Locally Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal (SCAC) Not Previously Treated With Systemic Chemotherapy

Presidential Symposium I: Practice-changing trials. Präsentationsnummer: LBA2. Präsentationszeit: 10:50 11:02 ET (16:50 17:02 Uhr MEZ), 14. September 2024

Mündliche Mini-Sitzung

INCB123667

Safety and Tolerability of INCB123667, a Selective CDK2 Inhibitor, in Patients (Pts) With Advanced Solid Tumors: A Phase 1 Study

Mündliche Mini-Sitzung Developmental therapeutics. Präsentationsnummer: 617MO. Präsentationszeit: 9:35 9:40 ET (15:35 15:40 CET), 14. September 2024

Telefonkonferenz und Webcast

Incyte wird am Samstag, den 14. September 2024, von 13:00 14:30 Uhr ET (19:00 20:30 Uhr MESZ) eine persönliche Analysten- und Investorenveranstaltung abhalten, um die wichtigsten Datenpräsentationen auf dem ESMO zu erörtern, einschließlich der Daten aus den POD1UM-303 Presidential Symposia und dem CDK2-Inhibitorprogramm. Die Präsentation der CDK2-Daten wird neue Ergebnisse aus einem späteren Datenschnitt sowie die Daten aus dem akzeptierten ESMO-Abstract und der mini-oralen Präsentation enthalten. Die Veranstaltung wird als Webcast übertragen und kann über die Registerkarte "Events und Präsentationen" im Investorenbereich von Incyte.com abgerufen werden und ist 90 Tage lang als Aufzeichnung verfügbar.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz werden im Investorenbereich von Incyte.com bereitgestellt.

Die Abstracts werden ab dem 9. September 2024 für registrierte Teilnehmer auf der ESMO Virtual Congress Plattform verfügbar sein. Alle akzeptierten Abstracts werden im ESMO Congress 2024 Abstract Book veröffentlicht, einer Beilage der offiziellen ESMO-Zeitschrift Annals of Oncology

Weitere Informationen über den ESMO-Kongress 2024 finden Sie unter https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2024

Über Retifanlimab (Zynyz)

Retifanlimab (Zynyz) ist ein intravenöser PD-1-Inhibitor, der in den USA für die Behandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom (MCC) indiziert ist. Diese Indikation wird im Rahmen einer beschleunigten Zulassung auf der Grundlage der Ansprechrate des Tumors und der Dauer des Ansprechens zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in bestätigenden Studien abhängig gemacht werden.

Zynyz wird von Incyte in den USA vermarktet. 2017 schloss Incyte eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit MacroGenics, Inc. über die weltweiten Rechte an Retifanlimab.

Zynyz ist eine Marke von Incyte.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Abgesehen von den hier dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen über die Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, das Potenzial von Retifanlimab und INCB123667, sich positiv auf Patienten auszuwirken, und die Pläne, bis Ende 2024 eine sBLA für Retifanlimab in SCAC einzureichen, Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsorientierte Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich unvorhergesehener Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehene Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien einzuschließen und die Fähigkeit, Probanden in Übereinstimmung mit den geplanten Zeitplänen einzuschließen; Feststellungen der FDA und der Aufsichtsbehörden außerhalb der Vereinigten Staaten; die Wirksamkeit oder Sicherheit unserer Produkte; die Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; Marktwettbewerb; unerwartete Schwankungen in der Nachfrage nach unseren Produkten und den Produkten unserer Kooperationspartner; die Auswirkungen angekündigter oder unerwarteter Preisregulierungen oder Beschränkungen der Kostenerstattung oder Kostenübernahme für unsere Produkte; Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb, einschließlich unserer Fähigkeit, neu zugelassene Produkte und zusätzliche neue Produkte, die zugelassen werden, erfolgreich zu vermarkten und eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die U. S. Securities and Exchange Commission, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K und unseres Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 30. Juni 2024. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

