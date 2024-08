The following instruments on XETRA do have their first trading 22.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.08.2024Aktien1 AU000000SVY1 Stavely Minerals Ltd.2 SGXE32247038 Advanced Info Service PCL SDR3 DE000A40ET13 audius SE4 CA5997841054 Military Metals Corp.Anleihen/ETF1 XS2887172067 BNG Bank N.V.2 AT0000A3DGG2 Erste Group Bank AG3 US459058LK77 International Bank for Reconstruction and Development4 US459058LL50 International Bank for Reconstruction and Development5 US501044DT58 The Kroger Co.6 US501044DS75 The Kroger Co.7 US501044DU22 The Kroger Co.8 XS2551486058 International Personal Finance PLC9 XS2879811987 Merck KGaA10 US501044DX60 The Kroger Co.11 US501044DV05 The Kroger Co.12 US501044DW87 The Kroger Co.13 DE000A3L2ZN4 TRATON Finance Luxembourg S.A.14 XS2887901911 BMW International Investment B.V.15 XS2887901325 BMW International Investment B.V.16 XS2888395659 Svenska Handelsbanken AB [publ]17 US501044DR92 The Kroger Co.18 FR001400SAJ2 BNP Paribas S.A.19 DE000BHY0SD6 Berlin Hyp AG20 FI4000577952 Finnland, Republik21 FR0128537158 Frankreich, Republik22 CH1361401883 Geberit AG23 XS2887897200 International Bank for Reconstruction and Development24 DE000HLB44R7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB44Q9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB5881 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB5899 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB5824 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 IE000UZTA1X0 Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF30 LU1190417599 Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF