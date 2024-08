Unterföhring (ots) -Kamala Harris oder Donald Trump? Am 5. November schaut die Welt auf die USA, wenn sich entscheidet, wer den Kampf ums Weiße Haus gewinnt. Joyn, SAT.1 und ProSieben berichten in den entscheidenden Stunden am 5. November 2024 ab 24:00 Uhr live über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse.ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch: "Bei den US-Präsidentschaftswahlen handelt es sich um eine Richtungsentscheidung für die US-Demokratie mit enormen Auswirkungen auf die globale Politik.,:newstime' begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer live durch die Wahlnacht mit umfassenden Analysen und Stimmen aus den wichtigsten Bundesstaaten. Dafür sind wir mit einem großen Korrespondenten-Team vor Ort."Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Wir blicken in diesen Tagen voll Spannung in die USA. Diese Wahlnacht wird auch über unsere Zukunft entscheiden. Und wir sind live dabei - mit allen Zahlen und Entwicklungen, bis das Ergebnis feststeht."Durch die Nacht führen die ":newstime"-Moderatorinnen Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel. US-Korrespondent Axel Storm und Reporterin Lea Freist melden sich direkt aus Washington. Jule Gölsdorf, Franziska Troger und Tom Palluch fangen die Stimmung in New York und auf den Wahlpartys ein. Adrian Kriesch wird aus Moskau geschaltet, Charlotte Potts und Heiko Paluschka aus Berlin. Den ganzen Tag über bringen die ":newstime"-Moderatorinnen und -Moderatoren Karolin Kandler, Stephanie Puls, Marc Bator, Michael Marx und Norbert Anwander die Zuschauerinnen und Zuschauer auf allen Kanälen der ProSiebenSat.1-Gruppe mit Newsflashes auf den neuesten Stand.Die US-Wahl live am 5. November 2024 ab 24:00 Uhr auf Joyn, in SAT.1 und auf ProSieben.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5848357