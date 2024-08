Die Aktienkurse von Energieriesen wie Shell und Chevron litten zuletzt unter der anhaltend schwachen Verfassung der Ölpreise. Diese haben sich am Mittwoch indes nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am späten Nachmittag 77,18 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Vortag.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 73,10 Dollar. Im Handelsverlauf konnten sich die Notierungen zeitweise ...

