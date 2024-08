Wir hatten in der Bernecker Daily vom 19. August einen Trade bei 80 € auf das Zahlenwerk vorgeschlagen. Das zweite Quartal liegt nicht nur über den Erwartungen. Auch die Prognose wurde angehoben. Mit beidem hatten wir gerechnet.



Zitat der EQS-Meldung: "Der Konzernumsatz wächst im 2. Quartal deutlich stärker als in den ersten drei Monaten des Jahres. Das starke Plus von 23,3 Prozent beim Adjusted EBITDA übertrifft im 2. Quartal das Umsatzwachstum von 21,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund der guten Zahlen und eines optimistischen Ausblicks hebt der Vorstand die Prognose an und erwartet einen deutlichen Anstieg des Adjusted EBITDA für den CTS Konzern. CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Wachstum und Ergebnis haben sich auch im 2. Quartal 2024 hervorragend entwickelt. Wie angekündigt, werden wir in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisition weiter wachsen."



Trader nehmen den schnellen Gewinn von 10 % (heute Morgen 88 € in der Frühbörse) mit. Wie Investoren damit umgehen lesen Sie morgen in der Bernecker Daily.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Ihr Volker Schulz









© 2024 Bernecker Börsenbriefe