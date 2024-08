Wirtschaftliche Unsicherheit in China gepaart mit meist schwächeren Unternehmensdaten beherrscht das Geschehen an den Börsen der Volksrepublik. Eine Ausnahme dabei macht der chinesische Technologiekonzern Xiaomi; mehr Details dazu gibt es hier. Ursprünglich als Smartphonehersteller gestartet hat sich Xiaomi weiterentwickelt und ist in weiteren Geschäftsfeldern im Bereich der IoT-Geräte (Internet of Things) wie Fernseher, Laptops tätig. Ende November stellte der Konzern sein erstes eigenes Elektroautomodell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...