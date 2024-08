Japanischer multinationaler Hersteller entscheidet sich für eine Supply Chain Management-Lösung, die auf Resilienz ausgelegt ist

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gab heute bekannt, dass Brother, ein japanisches multinationales Unternehmen für Elektronik und Elektrogeräte, sich für Kinaxis entschieden hat, um die Transparenz und Zusammenarbeit in seiner globalen Lieferkette zu erhöhen, die Nachfrageprognose zu verbessern und eine genauere und flexiblere Szenarioplanung zu erstellen.

Brother betreibt Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in über 40 Ländern weltweit und erzielt mit seiner breiten Produkt- und Dienstleistungspalette, darunter Drucker, Etikettiersysteme, Industrie- und Heimnähmaschinen, Textildrucker, Digitaldruckgeräte und mehr, einen weltweiten Umsatz von über 80 Milliarden Yen. Das Unternehmen benötigte eine Supply-Chain-Management-Lösung, die seiner umfangreichen Produktpalette und den zahlreichen branchenspezifischen Herausforderungen gerecht wird, vollständige End-to-End-Transparenz bietet und mit seinem innovativen Ansatz zur Problemlösung harmoniert.

"Kinaxis hat von Anfang an ein klares Verständnis für unser Geschäft in seiner ganzen Komplexität gezeigt und daraufhin haben wir unsere Partnerschaft aufgebaut, die auf Vertrauen und Begeisterung für innovative Lösungen basiert, wie ihrem einzigartigen Ansatz zur Orchestrierung der Lieferkette. Das hat uns die Entscheidung leicht gemacht, diese Transformation voranzutreiben", sagte Kosaku Sakai, Abteilungsleiter für Produktionsstrategieplanung bei Brother Industries, LTD. "Wir freuen uns darauf, dass unsere Lieferkette im Zuge unseres weiteren Wachstums effizienter und anpassungsfähiger wird. Unsere oberste Priorität sind unsere Kunden, und wir arbeiten intensiv daran, ihnen mit Kinaxis einen besonderen Mehrwert zu bieten."

"In einer Branche, in der so viele Teile unterwegs sind, kann es leicht passieren, dass Sachen übersehen werden, wenn nicht die richtige Software vorhanden ist und Störungen in einem Bereich der Lieferkette können sich drastisch auf andere auswirken. Die einzige Möglichkeit, dies zu bewältigen, ist vollständige Transparenz", sagte Toshiya Kaneko, Präsident von Kinaxis Japan. "Wir freuen uns, mit Brother zusammenzuarbeiten, um ihre gesamte Lieferkette zuverlässig zu orchestrieren damit sie weiter expandieren können und ihre Kunden von einem stark verbesserten Lieferservice profitieren."

Mit mehr als 40.000 Benutzern in über 100 Ländern arbeitet Kinaxis mit einigen der weltweit größten Marken in Branchen wie Verbrauchsgütern, Automobilen, Hightech, Biowissenschaften und mehr zusammen. Seine KI-gestützte Technologie und patentierte Concurrency-Technik ermöglichen es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile durchgängig zu orchestrieren. Die Technologie von Kinaxis hilft Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der Traktoren der Welt beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne reinigen und die dafür sorgen, dass jedes Jahr mehr als 35 Millionen Haustiere mit nahrhaften Mahlzeiten gefüttert werden.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung. Wir betreiben komplexe globale Lieferketten und unterstützen die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die erforderlich sind, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Brother International Corporation

Brother International Corporation genießt einen Ruf als führender Anbieter von Home-Office- und Business-Produkten, Produkten für Näh- und Bastelbegeisterte sowie Industrielösungen, die unsere Lebens- und Arbeitsweise revolutionieren. Brother International Corporation ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Brother Industries Ltd. Dieser globale Hersteller mit einem weltweiten Umsatz von über 6 Milliarden US-Dollar wurde vor über 100 Jahren gegründet. Bridgewater, New Jersey, ist der Firmensitz von Brother in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen verfügt über vollständig integrierte Vertriebs-, Marketingservice-, Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den USA. Neben seinem Hauptsitz unterhält Brother Niederlassungen in Kalifornien, Illinois und Tennessee sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Brasilien, Chile, Argentinien, Peru und Mexiko. Weitere Informationen finden Sie unter: www.brother.com

