XCMG Machinery: XCMG und Rio Tinto schmieden neue Partnerschaft für Weltklasse-Eisenerzprojekt Simandou

Der zwischen XCMG und Rio Tinto SimFer unterzeichnete Vertrag mit einem Volumen von über 110 Millionen US-Dollar umfasst mehrere Dutzend Bergbau-Muldenkipper und Grader für die weltweit größte noch unerschlossene Lagerstätte an hochgradigem Eisenerz.

CONAKRY, Guinea, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG"), der weltweit führende Baumaschinenhersteller, hat mit Rio Tinto, dem weltweit größten Eisenerzproduzenten, in Conakry, der Hauptstadt Guineas, eine bedeutende globale Kooperationsrahmenvereinbarung geschlossen. Die Leistungsbeschreibung für das Simandou-Eisenerzprojekt, die weltweit größte unerschlossene Lagerstätte an hochgradigem Eisenerz, wurde zwischen XCMG und Rio Tinto SimFer, einem Joint Venture zwischen der Regierung der Republik Guinea, Rio Tinto und Chalco Iron Ore Holdings, unterzeichnet. Sie umfasst die Lieferung eines umfassenden Pakets von Bergbaumaschinen im Wert von mehr als 110 Millionen US-Dollar, darunter mindestens 34 Stück 230-Tonnen-Bergbau-Muldenkipper und mindestens ein Dutzend großer Bergbaugrader mit 350 und 550 PS, Zusatzausrüstungen sowie große Radlader und Bagger.

"Dies markiert den Beginn einer freundschaftlichen Zusammenarbeit auf hohem Niveau zwischen XCMG und Rio Tinto und ist ein weiterer Beweis für unsere führenden Technologie- und Innovationsfähigkeiten im Bereich der schweren Bergbauausrüstung." Liu Jiansen, Vice President von XCMG Machinery, zeigte sich von der Zusammenarbeit begeistert. "Im Laufe der Jahre haben XCMG und Rio Tinto durch ihre Zusammenarbeit eine tiefe Freundschaft entwickelt. Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass wir für das Simandou-Projekt in Westafrika hochwertige komplette Bergbau-Großmaschinen liefern dürfen. Wir danken Rio Tinto für sein Vertrauen."

Die Leistungsbeschreibung für das Bergbauprojekt vor Ort, das die Bündelung der Kräfte zur Unterstützung des Abbaus des Simandou-Projekts vorsieht, wird voraussichtlich erhebliche positive Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften haben, indem Arbeitsplätze geschaffen und die technischen Qualifikationen der lokalen Bevölkerung verbessert werden. Beide Unternehmen haben sich verpflichtet, in Berufsausbildungsprogramme zu investieren, die die Entwicklung der Gemeinden im Bergbaugebiet fördern sollen.

Das im Südosten der Republik Guinea gelegene Simandou-Gebirge beherbergt einige der hochwertigsten Eisenerzvorkommen der Welt, was ihm auf den internationalen Mineralienmärkten eine enorme Bedeutung verleiht.

"Nach einem wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren freuen wir uns, den HME-Auftrag an das international renommierte Unternehmen XCMG zu vergeben", sagte Chris Aitchison, Geschäftsführer von SimFer. "Dieser Vertrag - mit seinen soliden Bestimmungen für die Entwicklung der Gemeinden und die technische Ausbildung der Bewohner - spiegelt das Engagement unserer Projektpartner wider, den Nutzen des Simandou-Projekts durch lokale Inhalte, die vorrangige Förderung lokaler Beschäftigung und Qualifizierung sowie durch Investitionen in berufliche und technische Qualifikation zu maximieren."

"Das Simandou-Projekt kann ein wichtiger Motor für das Wachstum in Guinea sein, indem es eine neue Welle von Investitionen auslöst, das unternehmerische Gefüge des Landes stärkt und die Entwicklung im ganzen Land fördert. Durch die Förderung lokaler Inhalte und Investitionen in lokale Gemeinden - beides ist in diesem Auftrag vorgesehen - können wir das volle transformative Potenzial des Projekts freisetzen", so Aboubacar Koulibaly, Leiter von Rio Tinto Guinée.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486687/XCMG.jpg