ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA23343T1049 DGTL Holdings Inc. 22.08.2024 CA23343T2039 DGTL Holdings Inc. 23.08.2024 Tausch 15:1

CA92261D1024 Velox Energy Materials Inc. 22.08.2024 CA92261D2014 Velox Energy Materials Inc. 23.08.2024 Tausch 2,88:1

CA80387M1068 Sassy Gold Corp. 22.08.2024 CA80387M2058 Sassy Gold Corp. 23.08.2024 Tausch 5:1

