DJ BMW überholt in EU Tesla mit Elektroauto-Absatz

Von David Sachs

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im vergangenen Monat in der Europäischen Union mehr reine Elektroautos als Tesla verkauft und damit das Unternehmen von Elon Musk entthront.

Wie das Automobilforschungsunternehmen Jato Dynamics mitteilte, hat der deutsche Luxusautohersteller den Spitzenplatz von Tesla übernommen, was auf die Modelle iX1, i4 und i5 zurückzuführen ist. Die BMW-Zulassungen, die die Verkäufe widerspiegeln, stiegen um mehr als ein Drittel, während die Tesla-Zulassungen um 16 Prozent zurückgingen.

Insgesamt stieg die Nachfrage nach Autos in Europa im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent, so das Forschungsunternehmen. Sportliche Geländewagen, die in Europa immer beliebter werden, trugen zum Wachstum bei. Laut Jato Dynamics haben SUVs ihren bisher größten Marktanteil in Europa gewonnen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2024 11:35 ET (15:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.