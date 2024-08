Stabilität in der XETRA-Sitzung

In der heutigen XETRA-Sitzung konnte die Hannover Rueck-Aktie erneut zulegen und notierte um 15:52 Uhr bei 250,60 EUR, was einem Plus von 1,4 Prozent entspricht. Der Handelstag begann mit 247,90 EUR und erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von 250,90 EUR. Insgesamt wechselten 27.460 Aktien den Besitzer. Der Kurs nähert sich somit dem 52-Wochen-Hoch von 256,60 EUR, das am 19. März 2024 erreicht wurde, und braucht nur noch eine Steigerung von 2,39 Prozent, um ein neues Hoch zu markieren. Das 52-Wochen-Tief lag bei 193,70 EUR, welches am 24. August 2023 verzeichnet wurde.

Positive Erwartungen und Prognosen

Für das Jahr 2023 erhielten die Anleger eine Dividende von 7,20 EUR je Aktie; für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 8,59 EUR erwartet. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 265,00 EUR und einen Gewinn von 19,09 EUR je Aktie für 2024. Die am 12. August 2024 vorgestellten Quartalszahlen zeigten einen Gewinn je Aktie von 5,00 EUR und einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR, was einer Steigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die nächste Veröffentlichung der Quartalszahlen wird am 11. November 2024 erwartet.

