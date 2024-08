Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited freut sich bekannt zu geben, dass der Firmenname mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in RAMXEED LIMITED geändert wird. In Verbindung mit der Namensänderung werden die E-Mail-Adressen und die URL der Website des Unternehmens vor der Aktion aktualisiert. Die Postanschrift und die Telefonnummern werden sich nicht ändern.Neues Firmenlogo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI3fl_PY8hv9Fw.pngAuch nach der Namensänderung wird das Unternehmen seinen Kunden weiterhin leistungsstarke und hochwertige FeRAM/ReRAM-Halbleiterspeicherprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, neue Werte und optimale Dienstleistungen zu schaffen und zu liefern.Herkunft des Firmennamens "RAMXEED"RAMXEED steht für ein Unternehmen, das durch die Verfolgung unendlicher Möglichkeiten auf der Grundlage der "RAM"-Speichertechnologie weiterhin mitgestalten und wachsen will. "XEED" beinhaltet die Bedeutungen von "Succeed" und "Exceed", während "X" für unendliche Möglichkeiten und Co-Kreation steht.Information über das neue Firmenlogo von RAMXEED LIMITEDLogo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI2fl_21s5w60o.pngDer Raum zwischen dem "R" und dem doppelten "E" betont die unendlichen Möglichkeiten, und das schwarz-magenta "X" steht für die Art und Weise, wie das Unternehmen mitgestaltet. Es wählte Magenta als Symbolfarbe, die reinste Farbe, die zu den Primärfarben gehört, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, mit dem Kern seiner einzigartigen Technologie die "Nischen-Spitze" anzustreben. Seine Lebendigkeit beschwört eine "Zukunft voller Träume" herauf, die Aufregung und ein Gefühl der Erheiterung hervorruft.Information über den Markenslogan von RAMXEED LIMITEDMarken-Slogan: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202408074740/_prw_PI1fl_NAKu0lAE.pngDas Unternehmen hat "Our Memory, Your Future" zu seinem Markenslogan gemacht, der sein ZIEL "Mit Speichertechnologie eine Zukunft voller Träume verwirklichen" global und geradlinig darstellt. Mit der im Laufe der Jahre entwickelten Speichertechnologie erfüllt RAMXEED die "Zukunft voller Träume" für alle.Zeitplan für die Änderung des FirmennamensAktueller Firmenname: Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited (bis 31. Dezember 2024)E-Mail-Adresse: xxxx.xxxx@fujitsu.com (verfügbar bis 20. September 2024)URL: https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/ (soll bis 2025 geschlossen werden)Neuer Firmenname: RAMXEED LIMITED (ab 1. Januar 2025)E-Mail Adresse: yyyy.yyyy@ramxeed.com (bereits verfügbar)URL: https://ramxeed.com/ (geplante Veröffentlichung im September 2024)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fujitsu-semiconductor-memory-solution-gibt-anderung-seines-namens-in-ramxeed-limited-bekannt-302229239.htmlPressekontakt:Tomohiro Kawakubo,Sales & Marketing Division,Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited,Tel: +81-45-777-5700,E-Mail: ml-SM.press@ramxeed.com. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte ausschließlich per E-Mail. Adresse: Shin-Yokohama TECH Building,3-9-1 Shin-Yokohama,Kohoku-Ku,Yokohama,Kanagawa,JapanOriginal-Content von: Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157028/5849129