Laut Marketresearch.biz verzeichnet der Markt für Reisegesundheit ein beachtliches Wachstum. Von 78,5 Mrd. USD im Jahr 2022 soll er bis 2032 auf 475,8 Mrd. USD anwachsen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von sagenhaften 20,3 % zwischen 2023 und 2032. Reisegesundheit kann bedeuten, dass man sich keinen Hautkrebs im Urlaub einfängt. Falls doch, steht Vidac Pharma mit einem Ansatz der personalisierten Medizin im Fokus, der Investorenherzen höher schlagen lässt. Wer der WHO zuhört, weiß, dass Affenpocken wieder grassieren und die Gesundheit gefährden. Bavarian Nordic hat als deutsch-dänisches Biotech-Unternehmen die Impfstoff-Antwort auf die Viruserkrankung und korrigiert seine Prognosen dank der starken Marktnachfrage nach oben. Wer reist, sollte auch die geopolitischen Spannungen im Auge behalten. Palantir hat sich in der jüngsten Vergangenheit einen Namen gemacht, Regierungen durch seine KI-unterstützen Softwaretechnologien zu unterstützen. Nun holt Palantir einen Mann an Bord, der einen immensen Track-Record in der US-Politik hat. Drei vielversprechende Investitionsmöglichkeiten im Fokus.

