Wann endet die Konsolidierung bei der Rheinmetall-Aktie? Nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch in der vergangenen Woche legte das Wertpapier in der laufenden Wochen den Rückwärtsgang ein. News aus Deutschland und Polen irritieren Anleger. Was sagen Analysten? Dagegen läuft es bei Barrick Gold rund. Nach überzeugenden Quartalszahlen ist die Aktie auf dem Sprung über einen langjährigen Widerstand. Vom Gold-Boom profitiert auch Globex Mining. Der Mineninkubator überzeugt durch einen positiven Newsflow. Kann das Aktienrückkaufprogramm die Aktie antreiben? Experten sehen Chance auf eine Outperformance.

