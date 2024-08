von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Demarmels, Emmi hat in der ersten Jahreshälfte den Umsatz organisch gehalten und einen höheren Gewinn erzielt. Wie würden Sie das Umfeld beschreiben, in dem dieses Resultat erzielt wurde? Ricarda Demarmels: Die Emmi Gruppe bewegt sich in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld. Während sich die Konsumstimmung in vielen europäischen Märkten auf tiefem Niveau erholte, ist diese in den USA weiterhin getrübt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...