© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Es ist BMW im Juli erstmals gelungen, Platzhirsch Tesla als größten E-Auto-Hersteller in Europa zu verdrängen. Mit einer kräftigen Absatzsteigerung stemmten die Münchner sich gegen den schwachen Branchentrend.In einem überraschenden Wendepunkt hat BMW im Juli erstmals Tesla bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen (EV) in der Europäischen Union übertroffen. Dies markiert einen bedeutenden Sieg für den deutschen Automobilhersteller in einem Markt, der insgesamt eine rückläufige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verzeichnet. Die Münchner konnten ihre Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel auf 14.869 Einheiten …