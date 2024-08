Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole wenig Bewegung ab. Aus Übersee kommen negative Signale, denn in den USA sind die Anleger vorsichtiger geworden. Vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse gab deutlich nach. Der X-DAX signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Plus für den DAX von 0,07 Prozent auf 18.507 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird fast unverändert erwartet.Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...