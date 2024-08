www.bernecker.info

Die Verkäufe von vollelektrischen BMWs in der EU stiegen im Juli um etwa ein Drittel auf 14.869 Einheiten. Die Auslieferungen von Tesla sanken dagegen um 16 % auf 14.561 Einheiten.Obwohl Tesla immer noch Spitze in der Jahresverkaufsrangliste ist, überholt BMW erstmals in einem Monat Tesla und ist im Juli die Nummer Eins in Europa. Insgesamt meldeten europäische Autokäufer 139.300 neue Elektrofahrzeuge im Juli an, ein Rückgang von 6 % im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres.Insgesamt kühlt die Nachfrage nach EVs aber weiter ab.VW erklärte in diesem Monat, dass es die Kapazität in hochpreisigen Werken in Deutschland reduziert und möglicherweise neue Elektromodelle verzögert. Mercedes-Benz überarbeitet gerade seine Elektrifizierungspläne und Batterieambitionen.BMW schaffte es dennoch, dem Trend zu trotzen, dank der robusten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wie dem i4 und iX1, die ähnliche Modelle von Mercedes und Audi deutlich übertrafen. Teslas Model Y behielt dafür seinen Titel als das meistverkaufte Elektrofahrzeug in Europa im ersten Halbjahr. Die Auslieferungen des über vier Jahre alten Modells lassen im Trend jedoch nach.Die Zulassungen von BYD Co. und SAIC Motor Corp im Juli sackten im Vergleich zum Juni um 45 % ab. Ich bin nicht verwundert. In einer Blommberg-Umfrage unter europäischen Autokäufern äußerten 74 % Bedenken beim Kauf von chinesischen Marken.Ihr Volker Schulz