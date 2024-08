EQS-News: EQUI.TS GmbH: EQUI.TS GmbH (23.08.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom SE

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Research Update

EQUI.TS GmbH (23.08.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom SE



23.08.2024 / 10:20 CET/CEST

Nachfrageschwäche auch in H2/24 führt zu 24er Guidance-Korrektur - Ertrag künftig im Fokus - Aktienkurs zu niedrig Wie angekündigt, waren Q1/24 und Q2/24 schwach. Die erhoffte Geschäftsbelebung im H2/24 lasse auf sich warten, weshalb die 24er Guidance korrigiert werden musste, fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M die jüngste Entwicklung der Rahmendaten für Viscom SE zusammen. Die wesentlichen konjunkturellen Frühindikatoren deuten auf eine erreichte Bodenbildung hin. Übrigens sei auch kein genereller Trendabbruch des Kundeninteresses - gemessen an den Anfragen - zu verspüren; doch betraf die Verunsicherung und Orderzurückhaltung jüngst immer mehr Kundengruppen. Wann und wie dynamisch die Trendumkehr - mit einer möglichen Zinswende der EZB und Aufhellung des Konsumklimas - ausfallen könne, sei aktuell nicht bestimmbar, so die Aktienexperten. Liquiditätsschonende Kosten- und Investitionssenkungen würden in Hannover umgesetzt. Angekündigt wurden ferner weitere Personaleinsparungen, die über eine Verlängerung/Ausweitung der Kurzarbeitsphase bis Ultimo 24 hinaus gingen. Die 6M/24-Book-to-Bill-Ratio lasse einen weiteren Umsatzrückgang erwarten, denn die 6M/24-Kennzahl erreichte gegen rekordhohe H1/23-Umsatz- und Orderniveaus (Rev: -16,5 % YoY/OE: -41,7 % YoY) 89,4 %. Die am 26.03.24 erstveröffentlichte und damals bereits vorsichtig formulierte 24er Guidance sei am 23.05.24 aufgrund von Orderverschiebungen und Verschlechterungen im Projektgeschäft spürbar (Umsatz: € 80 - € 95 Mio.; zuvor: € 100 - € 110 Mio.) zurückgenommen worden. Das 24er EBIT (vor Sondereinflüssen, deren Umfang aktuell noch nicht feststehe) wird seit 06.08.24 auf € -2,9 bis € -7,2 Mio. geplant. Die Geopolitik bleibe - genauso wie die Inflation - ein übergeordneter Belastungsfaktor, so die Aktienexperten. Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei seit geraumer Zeit eingetrübt. Zusätzlich belaste die überraschende Gewinnwarnungen das Investorenvertrauen und den Aktienkurs. Die Aktie notiere unter dem 5-Jahrestief aus dem FY 2020. Inzwischen sei eine mehrjährige Schrumpfungsphase - so die Überzeugung der Researcher - im Aktienkurs eingepreist. Diese stehe gleichwohl ihrer Meinung nach nicht bevor, wenn nicht nur kurzfristige Kostensenkungen (Kurzarbeit etc.), sondern auch strukturelle Ertragsverbesserungen, wie angekündigt, künftig die Margen verbessern sollen. Die aktuelle Viscom-Bewertung sei - auf Basis der reduzierten EQUI.TS-Schätzungen - weiterhin ausgesprochen günstig. Die Analysten bekräftigen ihr Kaufen-Empfehlung.







