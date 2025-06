Viscom kommt aus einer zyklischen Schwächephase im Kernsegment Automotive, gestützt durch Restrukturierungsmaßnahmen und eine schlankere Kostenstruktur, die im Q1 2025 wieder zur Profitabilität geführt haben. Während der weltweite Automarkt regional weiterhin uneinheitlich bleibt, deuten erste Anzeichen auf eine Stabilisierung der Lagerbestände, eine Abflachung der Inputkosten und eine steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen hin - insbesondere in Asien. Dies spricht dafür, dass sich der Markt in den späten Phasen eines zyklischen Tiefs befindet. Das Management rechnet für 2025 mit einer stabilen Entwicklung und erwartet 2026 eine Rückkehr zu Wachstum, im Einklang mit den Erwartungen der OEMs. Obwohl sich die Erholung angesichts anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten voraussichtlich nur schrittweise und mit Rückschlägen vollziehen wird, sehen die Analysten von mwb research Viscom gut aufgestellt, um von der nächsten Investitionswelle im Automobilsektor zu profitieren - gestützt durch technologische Stärken und die Ausrichtung auf zentrale Branchenmegatrends. Parallel dazu diversifiziert das Unternehmen seine Erlösbasis: mit ersten Umsätzen im Luftfahrtbereich, Fortschritten in der Verteidigung und der kommerziellen Einführung im Backend-Halbleitersegment. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,80?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





© 2025 AlsterResearch