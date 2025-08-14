Viscom lieferte im 2. Quartal trotz eines schwierigen Marktumfelds robuste Ergebnisse, wobei starkes Auftragswachstum in Asien und neue Erfolge im Batteriegeschäft die Schwäche in Europa und Amerika ausglichen. Umsatz und EBIT lagen aufgrund des regionalen Mixes und von Währungseffekten leicht unter unseren Prognosen, dennoch bleibt die Jahresprognose intakt und sehr gut erreichbar. Die Dynamik in vielversprechenden Bereichen wie Sicherheit, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung sowie neuen Geschäftsanwendungen nimmt zu, unterstützt durch Chancen aus dem Reshoring-Trend. Wir erwarten für das zweite Halbjahr eine stabile bis leicht steigende Nachfrage, mit stärkerer Dynamik wahrscheinlich zum Jahresende. Mit einer schlankeren Kostenbasis und hoher Hebelwirkung auf eine voraussichtliche Markterholung 2026 bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 6,50 EUR. Eine Aufzeichnung des Earnings Calls ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-08-14-10-00/VC6-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se
© 2025 AlsterResearch