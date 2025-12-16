Die jüngste Schwäche des Aktienkurses von Viscom spiegelt wahrscheinlich kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Ausführung und der Sichtbarkeit wider, anstatt einer Verschlechterung des zugrunde liegenden Investitionsarguments. Während das Geschäftsjahr 2025 ein Übergangsjahr in Bezug auf das Volumen darstellt, das durch zeitliche Verschiebungen bei Projekten und verzögerte Investitionsentscheidungen geprägt ist, wurde die Nachfrage eher verschoben als verloren, wie der widerstandsfähige Auftragseingang zeigt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Positionierung strukturell gestärkt und erwartet bereits 2025 eine Rückkehr zur Rentabilität durch eine schlankere Kostenbasis, eine verbesserte geografische Mischung, eine breitere Marktabdeckung und einen zunehmenden technologischen Vorsprung. Angesichts der zu erwartenden Normalisierung der Investitionszyklen und einer strukturell höheren Nachfrage nach Inspektionen, die durch Elektrifizierung, KI-Hardware und sicherheitskritische Anwendungen vorangetrieben wird, betrachten wir das Jahr 2026 als den entscheidenden Wendepunkt für Erlöse und Bewertung. Vor diesem Hintergrund erscheint die aktuelle Bewertung nicht überhöht und bietet ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, was uns zu der Ansicht führt, dass die jüngste Kurskorrektur eine überzeugende Einstiegsmöglichkeit darstellt. Daher bekräftigen wir unser Kaufsignal und unser Kursziel von 6,00 EUR mit zusätzlichem Potenzial, sobald die Erholung deutlicher erkennbar wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





