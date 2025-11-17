EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/
