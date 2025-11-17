EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.11.2025 / 10:37 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort: https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort: https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/





17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News