Die vorläufigen Zahlen von Viscom für das Geschäftsjahr 2025 waren gemischt. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen lag, war die Rentabilität deutlich darunter, belastet durch Wertberichtigungen bei Beständen und Forderungen. Obwohl die Jahr-zu-Jahr-Verbesserung der Erträge bemerkenswert ist, stellt das Verfehlen der Prognose einen Rückschlag dar, der die Equity-Story von einer Erholung hin zu einer Stabilisierung verschiebt. Operativ wurde der solide Schwung im Kerngeschäft SMT, ausgewählten asiatischen Automobilprojekten und dem OEM-Röntgenbereich durch schwache Nachfrage im Automobilsektor in Europa und Nordamerika, eine unterdurchschnittliche Leistung im Bereich Batterietests sowie weichere Trends in der Mikroelektronik ausgeglichen. Ausblickend auf das Geschäftsjahr 2026 signalisiert der Ton des Managements eine Stabilisierung statt einer Beschleunigung, wobei die Umsatz- und Margenprognosen alle unter unseren vorherigen Schätzungen liegen. Da wir unsere Annahmen zur Erholung nach hinten verschieben, stufen wir von BUY auf HOLD herab und senken unser Kursziel auf 5,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR), während wir auf Signale für erneuten Schwung und verbesserte Ausführung warten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





© 2026 mwb research