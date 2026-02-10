Mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025, die am 25. März veröffentlicht werden, erwarten wir im vierten Quartal eine sequentielle Aufholjagd, da verzögerte Projekte abgeschlossen werden, was zu einem deutlichen Umsatzanstieg auf etwa 26 Millionen Euro (+50% im Vergleich zum Vorquartal) und einem EBIT von etwa 3,6 Millionen Euro (gegenüber -1,8 Millionen Euro im Q3) führen dürfte. Dies könnte die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 an das untere Ende der Prognosespanne bringen. Während die Durchführung bis zum Jahresende nach wie vor im Mittelpunkt steht, verlagert sich das Interesse zunehmend auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, in dem wir eine konservative, aber konstruktive Einschätzung der sich verbessernden Grundtrends erwarten, insbesondere ein anhaltendes Wachstum in Asien und eine allmähliche Stabilisierung der europäischen Nachfrage. Wir sehen eine Prognose für die Umsätze im Geschäftsjahr 2026 von 90 bis 100 Millionen Euro (+15 % im Jahresvergleich im Mittel) sowie eine EBIT-Marge von 3 bis 6 % (+2,5 Prozentpunkte im Jahresvergleich im Mittel). Trotz der Senkung unserer Schätzungen für die Folgejahre bleibt die Bewertung mit etwa 4,8x EV/EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 unauffällig, was unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 6,00 Euro untermauert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





© 2026 mwb research