Der Hannoveraner Maschinenbauer Viscom (DE0007846867) hat im ersten Halbjahr 2025 gemischte Signale gesendet. Während der Auftragseingang um beachtliche 15,9 Prozent auf 42,8 Millionen Euro stieg, ging der Umsatz um 4,9 Prozent auf 39,3 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen konnte das EBIT deutlich verbessern und erzielte 52.000 Euro nach einem Verlust von 4,8 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Wende gelang hauptsächlich durch gesunkene Personalaufwendungen und reduzierte sonstige betriebliche Aufwendungen. Viscom leidet unter Automotive-Schwäche: Die schwierige Lage in der europäischen Automobilindustrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
