Die Aktien der Viscom SE haben sich um etwa 30?% erholt im letzten Monat, was Analysten von mwb research als eine verzögerte Marktreaktion auf erste Anzeichen operativer Verbesserungen und Erfolge in der Umsetzung werten - darunter die Rückkehr zu einem positiven EBIT, gesunkene Personalkosten und kommerzielle Erfolge in Asien. Obwohl das makroökonomische Umfeld weiterhin fragil bleibt, deuten erste Signale - wie eine Stabilisierung der Automobilnachfrage und nachlassender Kosten- und Preisdruck bei Vorleistungen - darauf hin, dass sich die Branche einem zyklischen Wendepunkt nähern könnte, mit einer möglichen Erholung ab dem Jahr 2026. Zunehmende Dynamik in nicht-automobilen Geschäftsbereichen eröffnet zusätzliches - wenn auch noch frühphasiges - Aufwärtspotenzial im mittelfristigen Zeitraum. Vor diesem Hintergrund heben die Analysten von mwb research ihre mittelfristigen Annahmen zu Wachstum und Profitabilität an, erhöhen das Kursziel auf 6,50?EUR und bekräftigen ihre Kaufempfehlung - gestützt auf die verbesserte Visibilität und ein attraktiveres Risiko-Rendite-Profil. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





