© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Die Aktie von EHang geht steil, nachdem das chinesische Flugtaxi-Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 900 Prozent präsentiert hat.Flugtaxis gelten nach E-Fahrzeugen als der nächste große Mobilitätstrend. Das am weitesten fortgeschrittene, börsennotierte Projekte ist neben Archer Aviation und Lilium der chinesische Hersteller EHang. Wie die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen zeigen, profitiert das Unternehmen von seiner Position als First Mover, denn EHang ist nach weiteren Auslieferungen ein sensationelles Umsatzwachstum gelungen. Serienproduktion startet durch, Umsatz explodiert Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 916,6 Prozent auf 14 Millionen US-Dollar. Zu …