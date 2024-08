Auch wenn Multitude gar nicht auf den Hamburger Investorentagen (HIT) im August 2024 präsentiert hat: Boersengefluester.de findet es bemerkenswert, wie häufig die Aktie des auf Bankdienstleistungen spezialisierten Fintech-Unternehmens bei unseren Investorengesprächen auf dem HIT trotzdem als einer der Top-Picks für das laufende Jahr genannt wurde. Das passt es ins Bild, dass Multitude zeitgleich mit dem ... The post Multitude: Mit starken Zahlen unterwegs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...