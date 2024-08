EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Halbjahreszahlen besser als erwartet, Anpassung der Gesamtjahresprognose Berlin, 23. August 2024 - Nach vorläufigen Zahlen erreicht die Smartbroker Holding AG auf Gruppenebene im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von ca. € 25,5 Mio. (Vorjahr: € 23,4 Mio.) und ein EBITDA* im Umfang von ca. € 2,9 Mio. (Vorjahr € 1,7 Mio.). Umsatz und EBITDA* liegen damit über den Erwartungen und auch über den jeweiligen Vorjahreswerten. Hintergrund ist zum einen, ein besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich sowie der mit der vorübergehenden Verringerung des Neukundenmarketing verbundene Kostenrückgang im Bereich Transaktionen. Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand die Gesamtjahresprognose wie folgt an. Während der Umsatz weiterhin in einer Spanne von € 50 - 55 Mio. erwartet wird, rechnet der Vorstand nun mit einem EBITDA* zwischen € 3 Mio. und € 5 Mio. (bisherige Prognose: zwischen € -1 Mio. und € 3 Mio.). Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand wie bisher 20.000 - 30.000 Neukunden. * Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.



