Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Workday | Ehang | BMW - & ein Pharmatrüffel aus Finnland 00:00 Begrüßung DAX - 18.500 klar übersprungen Jackson Hole - Was verrät Jerome Powell Tops & Flops - Heidelberg Materials an der Spitze Cava - völlig überzogene Kursreaktion Red Robin - Aktie stürzt ab Worday - gute Zahlen, aber.... Ross - Schnäppchenjagd ist hipp Uber - neue Kooperation mit GM GM - Robo-Taxi-Tochter weiter im Aufwind EHang - es geht in die Höhe Nestle - Schwupps ist der Vorstand weg Termine - Canadian Solar stürzt nach Zahlen ab VW - Batterie-Produktion wird gedrosselt Siemens - Logistiksparte vor Verkauf Infineon - langjähriger Rechtsstreit beigelegt BMW - Tesla im Juli beim E-Auto-Absatz überholt Tesla - Unfall & Zweifel am "Robo-Taxi" Bayer - Blockbuster-Medikament im Anflug Finnischer Pharmatrüffel Merck & Co: Zeit fürs Comeback - Musterdepot - Sumitomo Pharma schaltet den Turbo ein Zuschauerfragen