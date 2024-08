EQS-Media / 23.08.2024 / 15:05 CET/CEST

Stockholm, 23. August 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") hat heute seinen Bericht für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. "Das 2. Quartal war voller wichtiger Ereignisse, das im April mit der Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung für das Batteriemineralien-Projekt im finnischen Hautalampi begann. Wir gaben außerdem bekannt, dass wir für Hautalampi einen Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA stellen würden - und diesen Antrag haben wir kurz vor der Veröffentlichung dieses Halbjahresberichts eingereicht. Unser finnisches Projekt läuft also ganz nach Plan", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das zweite Quartal 2024. Strategische und operative Höhepunkte im 2. Quartal 2024 Ende April reichte Eurobattery Minerals den Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batterieminenprojekt Hautalampi in Finnland ein. Mit diesem Antrag hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbau in Finnland gemacht.



Anfang Mai 2024 unterzeichnete Eurobattery Minerals AB eine Absichtserklärung, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Unternehmen Tungsten San Juan SL ("TSJ") zu erwerben. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge für die Aufnahme der Produktion, was einen Produktionsbeginn im Jahr 2025 ermöglichen könnte.



Ebenfalls im Mai informierte das Unternehmen über seine Absicht, für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des neuen EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) zu beantragen.



Später im Mai gab Eurobattery Minerals AB die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Okun Energia Oy zur Entwicklung einer lokalen Photovoltaik-Produktion bekannt. Ziel ist es, die kohlenstofffreie Produktion kritischer Rohstoffe zu unterstützen und so den grünen Wandel voranzutreiben. Das Projekt soll durch die Nutzung von Solarenergie die Möglichkeit einer lokalen kohlenstofffreien Produktion schaffen.



Die Hauptversammlung 2024 von Eurobattery Minerals AB fand am 17. Juni 2024 statt. Die Hauptversammlung beschloss die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2. Quartal 2024 • Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2023: TSEK 0). • Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -10.259 (2. Quartal 2023: TSEK -6.637). • Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,10 (2. Quartal 2023: SEK -0,26). • Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,08 (2. Quartal 2023: SEK -0,20). • Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -6.867 (2. Quartal 2023: TSEK -11.225). Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum Am 26. Juli 2024 hat das Unternehmen seine Option zum Erwerb der verbleibenden 30 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy ("FinnCobalt"), dem Eigentümer der Boden- und Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi, ausgeübt. Nach Abschluss der Übernahme beträgt der Anteil von Eurobattery Minerals an FinnCobalt 100 Prozent.



Am 7. August hat Eurobattery Minerals die im Mai 2024 mit Tungsten San Juan (TSJ) unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) verlängert. TSJ betreibt die Erschließung der Wolframlagerstätte San Juan (Ourense, Galicien, Spanien). Eurobattery Minerals und TSJ haben in gegenseitigem Einvernehmen die Laufzeit und Exklusivität der Absichtserklärung bis auf Weiteres verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung bleiben unverändert.



Am 21. August hat Eurobattery Minerals für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des CRMA eingereicht. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen. Detaillierte Finanzinformationen Der Bericht für das 2. Quartal 2024 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Diese Angaben sind Informationen, zu deren Veröffentlichung Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist. Die Informationen wurden im Auftrag der unten genannten Ansprechpartner am 23.08.2024 um 15:00 MESZ zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Telefon: +46 0-86 042 255 E-Mail: info@augment.se



