Nach den teils deutlichen Vortagesverlusten dürften die US-Börsen zum Wochenschluss zunächst wieder zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent im Plus auf 40.866 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wird 0,8 Prozent höher erwartet. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Notenbank Fed an der Schwelle zur ersten Zinssenkung seit mehr als vier Jahren steht. Dies hat den Börsen zuletzt ...

