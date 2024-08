The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2024



ISIN Name

CA64157G1019 NEW AGE METALS INC. O.N,

GB00BJN54579 SONDREL(HOLDINGS) LS-,001

SE0014808853 SVENSKA NYTTOBOSTAEDER AB

US87164U4094 THERIVA BIOLOGICS DL-,001

XS1079076029 NOBLE GRP.14/UND.FLR REGS

XS1322373017 VATTENFALL 15/78 FLR

XS1844097987 METRO BANK 18/28 FLR

XS2275382286 WIN SEMIC. 21/26 ZO CV

