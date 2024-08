Köln (ots) -Eine Ära geht zu Ende! Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben haben sich am heutigen Freitag offiziell von "RTL Aktuell" verabschiedet. Als Überraschung crashte Frauke Ludowig die letzte Ausgabe und blickte in einer Sondersendung zusammen mit Freunden, Familie und Wegbegleitern auf die denkwürdigsten und emotionalsten Momente der beiden zurück. Was waren die journalistischen Highlights? Welche Erlebnisse werden Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben niemals vergessen? Und wie sind die beiden überhaupt "zusammengekommen"?Und es gab noch weitere Überraschungen: Seit dem 6. April 1992 haben Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben insgesamt 4.580 Sendungen gemeinsam moderiert - das ist Weltrekord! Während der Sendung überreichte Lena Kuhlmann von Guinness World Records den beiden die Auszeichnung als "Longest Serving National News Anchor Duo".Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben haben in den vergangenen Jahrzehnten den Journalismus bei RTL Deutschland entscheidend mitgeprägt und sind für viele Zuschauer, aber auch für mich und das ganze RTL Deutschland Team viel mehr als hervorragende Journalisten, Moderatoren und Kollegen - sie sind Teil der Familie. Und das wird auch nach ihrem Abschied bei RTL Aktuell so bleiben. Ich wünsche den beiden von ganzem Herzen alles Gute und freue mich, dass wir ihnen mit dem "Peter Kloeppel-Preis" und dem "Ulrike von der Groeben-Preis" ein bleibendes Denkmal setzen. Die Auszeichnungen werden zukünftig in jedem Abschluss-Jahrgang der RTL-Journalistenschule von den beiden selbst vergeben."Zum Abschied des beliebten News-Anchor-Duos gab es auch zahlreiche Grußbotschaften von Politikern, Sportlern und Prominenten:Bundeskanzler Olaf Scholz: "Danke für die viele Arbeit. Danke für die Konsequenz, mit der Sie diesen Beruf ausgeübt haben. Und danke dafür, dass Sie in einer Zeit, in der es viele falsche Nachrichten gibt, die man überall in den sozialen Medien und anderswo finden kann, darauf bestanden haben, dass es gut recherchierte Informationen sind, die die Bürgerinnen und Bürger von den Nachrichtensendungen haben wollen."Günther Jauch: "Frau von der Groeben, Herr Kloeppel, vielen Dank für das, was Sie die letzten Jahrzehnte für RTL getan haben und womit Sie ja auch den Sendungen, die ich bei RTL gemacht habe, richtig gut aufgeholfen haben. Und ich bin ja der einzige noch nicht Pensionär von uns dreien. Aber ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal privat begegnen und ich bin ja, glaube ich, der Älteste von uns dreien, genau dann würde ich Ihnen beiden das Du anbieten. Also hallo Ulrike, hallo Peter! Aber Sie müssen sich da jetzt noch nicht festlegen. Wir können ja auch sagen, wenn ich pensioniert werde, dann gehen wir in den Duz-Club. Bis dahin und tschüss!"Boxlegende Henry Maske: "Liebe Ulrike von der Groeben, lieber Peter Kloeppel, Ihnen beiden wünsche ich auch weiterhin diese Lebensfreude, die auch zukünftig hoffentlich von Gesundheit begleitet wird und gemeinsam im wunderbaren Familien- und Freundeskreis gelebt wird. Bleiben Sie noch lange, lange neugierig und auch weiterhin so mutig."Pressekontakt:Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandBettina Klauser+49 221 456-74100bettina.klauser@rtl.deMichelle Wilbois+49 221 456-74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5849848