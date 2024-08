Dortmund - Borussia Dortmund ist mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison gestartet.Frankfurt war stark in die Partie gestartet, der BVB kam aus der Defensive kaum heraus, spielte sich dann aber langsam warm.Dortmunds Jamie Gittens erzielte per Konter in der 72. Minute den Führungstreffer, nachdem Frankfurts Fares Chaibi den Ball zuvor aus nur drei Metern Entfernung weit über den Dortmunder Kasten gesetzt hatte. Und Gittens war es auch, der in der Nachspielzeit noch einen drauf.In der Tabelle positioniert sich Dortmund auf Platz zwei, Eintracht Frankfurt startet mit dem letzten Rang 18.