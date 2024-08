Frankfurt/Main - Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines wird ab Dienstag für vier Tage bestreikt. Das teilte die Pilotengewerkschaft Cockpit am Sonntagabend mit.



Der Ausstand gelte vom 27. August, 00:01 Uhr, bis zum 30. August, 23:59 Uhr für sämtliche Flüge "ab Deutschland", hieß es. Ziel des Arbeitskampfs ist nach Angaben der Gewerkschaft der Abschluss eines Vergütungstarifvertrags und eines Manteltarifvertrags für das in Deutschland stationierte Cockpitpersonal.



Die Gewerkschaft sprach den Passagieren eine Empfehlung aus, sich über mögliche Flugausfälle und Verzögerungen zu informieren und bat um Verständnis. Discover Airlines gehört zur Lufthansa Group und bietet touristische Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke an.

