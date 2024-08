Der DAX hat am Freitag beflügelt durch die Aussicht auf die bevorstehende Zinswende in den USA weiter zulegen können. Er ging mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 18.633,10 Zählern aus dem Handel. Zum Start in die neue Woche dürfte der deutsche Leitindex nun aber erst einmal Luft holen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 18.580 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart extrem ruhig. Im Fokus steht am Vormittag die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für August. ...

