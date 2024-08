Alle Augen auf Nvidia. Der Chip-Hersteller wird am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen für das 2. Fiskalquartal und die neue Prognose vorlegen, was alle Anleger mit Spannung erwarten. Schwerer Schlag für Boeing. Die NASA beauftragt SpaceX mit der Rettung der ISS-Astronauten. Vonovia kommt voran mit der Überarbeitung der Bilanz. Der Verkauf der Pflegesparte soll in Kürze abgeschlossen werden.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich zum Wochenauftakt überwiegend negativ. Die meisten chinesischen Indizes, der KOSPI und vor allem der Nikkei 225 ...

