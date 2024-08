Strategische Expansion in Deutschland

Der Onlineversandhändler hat jüngst ein weiteres Logistikzentrum in der ostwestfälischen Stadt Horn-Bad Meinberg eröffnet. Dort sind rund 400 Menschen beschäftigt, eine Zahl, die bis zum Jahresende auf knapp 2.000 ansteigen soll. In der riesigen Anlage, die Platz für über 20 Millionen Artikel bietet, werden hauptsächlich kleinere und mittlere Waren wie Bücher, DVDs und Tablets gelagert. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von Transportrobotern, die effizient mobile Regale zu den Mitarbeitern bringen und so die Lagerprozesse beschleunigen.

Marktrelevanz und Investitionen

Mit mehr als 100 Standorten deutschlandweit, darunter 22 Logistikzentren, spielt Deutschland eine zentrale Rolle für den Onlinegiganten. Ein Drittel der rund 38.500 fest angestellten Mitarbeiter in Deutschland arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Dies unterstreicht die Bedeutung des Standorts. Das Unternehmen hat kürzlich Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro für den deutschen Markt angekündigt. Diese Expansion könnte erheblichen Einfluss auf die Amazon-Aktie haben, da die fortlaufende Investition in Infrastruktur und Arbeitsplätze das Vertrauen der Anleger stärkt und die Marktstellung des Unternehmens untermauert.

