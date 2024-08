EQS-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PANTAFLIX: Hauptversammlung 2024 beschließt Erweiterung von Unternehmensgegenstand, Änderung der Firma und wählt neuen Aufsichtsrat



München, 26. August 2024. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ ; ISIN: DE000A12UPJ7 ) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit großen Mehrheiten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 71,36 %. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehörten die Neuwahl des gesamten Aufsichtsrats sowie das Ergänzungsverlangen der BlackMars Capital GmbH zur Erweiterung des Gegenstands des Unternehmens und zur Änderung der Firma der Gesellschaft. Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG, fasste die Entwicklungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 zusammen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem großen Zukunftspotenzial des eigens entwickelten, proprietären KI-Workflows, um eine Vielzahl unterschiedlicher Film- und Serienformate zu produzieren und damit zu einer besseren Skalierbarkeit des Geschäftsmodells beizutragen.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG: "Im Geschäftsjahr 2023 haben wir uns erfolgreich auf unsere Stärken in der Film- und Serienproduktion konzentriert und gleichzeitig unsere Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer KI-Workflows weiter vorangetrieben. Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz können wir kreative Ideen schneller und effizienter umsetzen. Mit unserer Tochtergesellschaft Storybook Studios GmbH und unserem ersten Format SPACE VETS stehen wir an der Spitze dieser Entwicklung und erwarten uns davon eine signifikante Stärkung unserer Wettbewerbsposition." Zudem stimmten die Aktionäre für eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands über den Bereich der Unterhaltungsindustrie und Kreativwirtschaft hinaus und eine Änderung der Firma der Gesellschaft, die nach Eintragung in das Handelsregister künftig PAL Next AG heißen wird.



"Der erweiterte Unternehmensgegenstand gibt uns größeren Spielraum, um neue, wachstumsstarke Märkte und Geschäftsfelder zu erschließen. Dadurch können wir die Gesellschaft noch stabiler und widerstandsfähiger aufstellen und durch Investitionen in zukunftsträchtige und innovative Geschäftsmodelle auch langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern und stärken. Mit der Erweiterung des Unternehmensgegenstands ist eine neue Firma erforderlich, die die Breite und Vielfalt unserer zukünftigen Geschäftstätigkeiten widerspiegelt", erläuterte Stephanie Schettler-Köhler weiter. Zudem wählten die Aktionäre turnusmäßig einen neuen Aufsichtsrat. Neben den bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern Marcus Machura und Kerstin Trottnow wurde Nicolas Paalzow neu in den Aufsichtsrat gewählt. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat der PANTAFLIX AG Marcus Machura zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Kerstin Trottnow zur stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024 sind auf der Website der Gesellschaft unter pantaflixgroup.com abrufbar.



Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX Group ist ein Unterhaltungsunternehmen, das KI (Künstliche Intelligenz) in etablierte Produktionsprozesse integriert. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PANTAFLIX einzigartig positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PANTAFLIX Group kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. und ist an den Standorten München und Berlin vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7 . Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com .



PANTAFLIX Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de



