Die zwei heißen Wetten auf die Zukunft der chinesischen E-Mobilität überzeugen mit starken Zahlen. Nun wagte ein weiteres Finanzmedium den Flug in der Passagierdrohne, was internationale Anleger auf den Hot Stock aufmerksam macht.Bloomberg-Autor Colum Murphy ist doch "ein wenig nervös" als er Ende August in der Ehang-Passagierdrohne Platz nimmt. Nach dem spannenden, autonomen Rundflug schreibt das Finanzportal einen durchaus optimistischen Artikel zur noch jungen EVTOL-Branche. Diese leichte, batteriebetriebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...