Für das Projekt hatte das Unternehmen im Frühjahr 2022 einen Zuschlag in der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten. Die Anlage steht im nordrhein-westfälischen Euskirchen. Bereits seit März produziert der 10,5-Megawatt-Solarpark von Abo Energy in Euskirchen-Wüschheim Strom. Jetzt kann die Energie - erwartet werden gut 11,3 Megawattstunden pro Jahr - auch wie geplant in einem Batteriespeicher von Tricera mit 3,5 Megawatt Leistung und 7 Megawattstunden Kapazität zwischengespeichert und später zu Zeiten höherer Nachfrage abgegeben werden. Damit hat Abo Energy sein siebtes Hybridprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...