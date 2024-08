Zinswende voraus! Chancen & Risiken in DAX, Dow, Gold & Aktien wie Nvidia, Crowdstrike, SMCI & Co.

Anzeige / Werbung

Darüber sprechen wir heute gemeinsam und beziehen auch die Stärke vom Goldpreis mit ein, der zum Wochenstart erneut seine Allzeithochs neu definieren möchte. Wie stark ist das Momentum hier noch oder ist bereits nach 22 Prozent Aufschlag in diesem Jahr eine Korrektur zu erahnen?

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst die US-Technologiewerte im Fokus. Heute meldet die Nummer 2 im E-Commerce Chinas, die PDD Holdings, ihre Quartalszahlen. Das Unternehmen hebt sich vor allem beim Momentum der Aktien deutlich von Alibaba und JDcom ab - über beide Unternehmen berichteten wir in der vergangenen Woche.

Bei den starken Werte im Dow Jones stand zudem McDonalds ganz oben. Ein neuer Burger in Deutschland, der Rekorde bricht, ist natürlich nicht der Kurstreiber für die Aktie, sondern vielmehr die gesteigerte Konsumfreude im August. Über die Einzelhandelsumsätze berichteten wir in der Vorwoche ausführlich - die Auswirkungen sieht man dann auch bei anderen Schwergewichten wie einer Walmart, The Home Depot oder Coca-Cola, die ebenfalls auf unserer Analyseliste stand.

Im Technologiebereich wird es zudem am Mittwoch spannend. Dann melden Salesforce, Crowdstrike und Nvidia ihre jüngsten Quartalsergebnisse. Vor allem das Schwergewicht Nvidia mit hohen Erwartungen und einer starken Gewinndynamik hat das Potenzial, den ganzen Markt zu beeinflussen. Bei Crowdstrike achten Anlegerinnen eher darauf, ob die größte Internetstörung vor einigen Wochen Nachwirkungen in der Bilanz und bei den Umsätzen zeigt. Auch darüber hatten wir ausführlich berichtet und den Blick parallel auf Palo Alto Networks gerichtet, die sich in der Branche als "Fels in der Brandung" zeigten.

