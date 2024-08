Kein guter Start für Big Tech in die neue Handelswoche. Nvidia-Aktionäre bekommen vor den Quartalszahlen am Mittwoch kalte Füße und nehmen Gewinne vom Tisch. Die Tesla-Aktie wird von einer politischen Entscheidung belastet. Apple hat bekannt gegeben, wann das nächste iPhone-Event stattfinden wird.Tesla verliert am Montag 3,2 Prozent auf 213 Dollar. Am Markt wurde als Belastung auf eine Entscheidung der kanadischen Regierung verwiesen, Zölle in Höhe von 100 Prozent auf den Import von Elektrofahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...