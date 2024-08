Samsara Eco, der Umwelttechnologie-Innovator, und NILIT, der weltweit führende Hersteller von Nylon 6.6 für Bekleidungszwecke, haben Pläne für Investitionen und den Bau einer Produktionsstätte für Nylon 6.6-Textil-zu-Textil-Recyclingpolymere in Südostasien angekündigt, um den Kreislauf von Nylon 6.6 zu schließen.

Jährlich werden rund 4 Millionen Tonnen Nylon 6,6 hergestellt, eine der am häufigsten verwendeten Fasern in der Bekleidungs- und Modeindustrie. Es ist jedoch bekanntermaßen schwierig zu recyceln, und wenn es mit anderen Fasern wie Spandex gemischt wird, wird die Herausforderung noch größer. Gemeinsam wollen Samsara Eco und NILIT dieses Problem angehen.

Die geplante Anlage, die Ende 2026 in Betrieb gehen soll, wird in einzigartiger Weise in der Lage sein, Textilabfälle zu recyceln und hochwertige recycelte Nylon 6,6-Polymere zu produzieren, die von Textilmarken und -herstellern nahtlos in ihre bestehenden Lieferketten zur Herstellung neuer Textilien eingesetzt werden können, und zwar unbegrenzt.

"Unsere Vision ist es, das Klima durch unendliches Recycling zu reparieren. Dies erreichen wir unter anderem durch die Schaffung des ersten Kreislaufsystems für Nylon 6,6. Ausgeworfene Kleidungsstücke aus Nylon 6,6, wie z. B. Activewear und sogar Produkte wie Autoinnenausstattungen, landen in der Regel auf der Mülldeponie oder werden am Ende ihrer Lebensdauer verbrannt, was schlimme Folgen für unseren Planeten hat", so Paul Riley, CEO und Gründer von Samsara Eco

Sarah Cook, Chief Commercial und Operations Officer von Samsara Eco, kommentierte die Vereinbarung ebenfalls: "Durch die Zusammenarbeit mit NILIT können wir diesen Trend umkehren und der Kleidung ein neues Leben geben. Die Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt, um Marken und die Welt dabei zu unterstützen, die Kreislauffähigkeit von Nylon 6,6 voranzutreiben und Plastikmüll zu reduzieren. Wir sind stolz darauf, mit NILIT eine Pilotanlage für das Recycling zu erproben und damit einen Präzedenzfall dafür zu schaffen, was für zukünftige Partner weltweit möglich ist."

"Die Partnerschaft von NILIT mit Samsara Eco ist ein entscheidender Schritt in unserer mehrgleisigen Strategie, den Bekleidungsmarkt mit hochwertigen Nylon 6,6-Produkten zu versorgen, die die Umwelt weniger belasten", erklärte Ilan Melamed, Geschäftsführer von NILIT. "Die Einführung von Lösungen für das Recycling von Textilien zu Textilien wird die globalen Kohlenstoffemissionen erheblich verringern und die 92 Millionen Tonnen Textilabfälle, die jährlich auf Deponien landen, reduzieren. Gemeinsam haben NILIT und Samsara Eco das Potenzial, unendlich viel recyceltes Nylon 6,6 zu produzieren, das eine hervorragende Stoffqualität und -leistung bietet und gleichzeitig unserem Planeten zugute kommt."

EosEco ist die weltweit erste Technologie, die Nylon 6,6 unendlich oft recycelt, indem sie Biophysik, Chemie, Biologie und Informatik (z. B. KI) kombiniert, um eine Familie von plastikfressenden Enzymen zu schaffen. Die Enzyme zerlegen Kunststoffabfälle, einschließlich Textilien aus Nylon 6,6, in Rohstoffe, die dann nahtlos in bestehende Produktionsprozesse integriert werden, um einen wirklich geschlossenen Kreislauf zu schaffen. EosEco kann eine Vielzahl von Rohstoffen recyceln, darunter farbige und gemischte Textilien wie Nylon 6,6 mit Elasthan. EosEco wird zusammen mit der einzigartigen Polymerisations-, Spinn- und Technologie von NILIT in der Lage sein, hochwertiges recyceltes Nylon 6,6-Garn für den weltweiten Verbrauch herzustellen.

Über NILIT

NILIT feiert sein 50-jähriges Bestehen und bietet die umfangreichste Kollektion hochwertiger nachhaltiger Nylon 6,6-Garne an, die den Wandel der Bekleidungsindustrie hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. NILIT ist der weltweit führende Anbieter von Nylon 6,6-Garnen für die Bekleidungsindustrie und hat sich der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen verschrieben, die die Textilindustrie voranbringen.

NILIT wird das von Samsara Eco hergestellte EosEco-Garn in sein innovatives SENSIL®-Produktportfolio aufnehmen, das nach den Kriterien von NILITs Total Product Sustainability hergestellt wird. Diese verantwortungsbewussten Garne bieten Designern die schönen, umweltfreundlichen und leistungsfähigen Stoffe, die sie benötigen, um Bekleidungskollektionen zu entwerfen, die den Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden.

Über Samsara Eco

Samsara Eco setzt fortschrittliches, enzymatisches Recycling ein, um der Plastikverschmutzung ein Ende zu setzen. Auf der Grundlage bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse hat Samsara Eco eine neue Methode entwickelt, um Kunststoff in seine Kernmoleküle aufzuspalten, aus denen dann immer wieder brandneuer Kunststoff hergestellt werden kann. Die patentierte Technologie EosEco ist das erste Verfahren seiner Art, das wirklich besser für den Planeten ist.

Die Samsara Eco Community ist durch die gemeinsame Mission vereint, Plastik aus unseren Mülldeponien und Ozeanen zu entfernen und die Notwendigkeit zu beseitigen, Plastik aus fossilen Brennstoffen herzustellen (sei es für die Flaschen, aus denen wir trinken, oder die Kleidung, die wir tragen), um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

In Zusammenarbeit mit der Australian National University (ANU) startete Samsara Eco 2020 mit der Unterstützung von Main Sequence und von W23 der Woolworths Group. Das Unternehmen hat bereits mehr als 160 Mio. AUD von lokalen und internationalen Investoren erhalten, darunter Breakthrough Victoria, DCVC, Hitachi, Lululemon, Temasek, Wildcard Ventures und Wollemi Capital.

