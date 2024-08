Köln (ots) -Spoiler-Alarm beim Legenden-Dschungel? RTL-Moderatorin Sonja Zietlow am heutigen Abend bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (Folge 12) auf RTL+: "Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das? Ich komme gerade nicht drauf..."Hat Sonja Zietlow hier bereits die erste hot news zur neuen Staffel "Die Verräter" gespoilert? Sind alle Verräter Frauen? Nichts Genaues weiß man... Was aber jetzt offiziell verraten werden kann: Die neue Staffel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" startet als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+. Am Release-Tag stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach weekly auf Abruf.Ein neues Spiel um Schein und Sein ist eröffnet: Bereits die erste Staffel des internationalen Erfolgsformats "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zog bei RTL und RTL+ ein Millionenpublikum in seinen Bann. Jetzt empfängt Moderatorin Sonja Zietlow erneut eine hochkarätige Prominenten-Riege in ihrem Schloss. In einem einzigartigen Katz- und Maus-Spiel hält sie wieder die Fäden des trügerischen Netzwerks aus Wahrheit und Lüge fest in der Hand."Die Verräter" wird von der All3Media Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL produziert.Pressekontakt:Ernst RudolfRTL Deutschland GmbHKommunikation RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5851374