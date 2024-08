The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.08.2024Aktien1 IT0005221517 GPI S.p.A.2 CA2176611077 Coppernico Metals Inc.3 US5004241064 Kokusai Electric Corp. ADR4 CA0211551068 Alset AI Ventures Inc.5 US7479066000 Quantum Corp.Anleihen/ETF1 US45950KDJ60 International Finance Corp.2 XS2847641961 Pirelli & C. S.p.A.3 AU3SG0003064 Queensland Treasury Corp.4 US37959EAC66 Globe Life Inc. USA5 LU2823898353 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 - UCITS ETF Capitalisation6 LU2823898437 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 - UCITS ETF Distribution7 LU2823896811 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 - UCITS ETF Capitalisation8 LU2823896738 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 - UCITS ETF Distribution9 LU2823895847 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032 - UCITS ETF Capitalisation10 LU2823895763 BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032 - UCITS ETF Distribution